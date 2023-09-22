"С первых дней вторжения всегда был рядом": Залужный поблагодарил генерала США Милли за помощь и поддержку

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе телефонного разговора выразил благодарность генералу Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов США, чей срок на этом посту истекает. Залужный выразил признательность за его значимый вклад, ценные рекомендации и всестороннюю поддержку, оказанные Украине.

Об этом Залужный сообщил в Telegram. Залужный сообщил, что в знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил его со своим преемником – генералом Чарльзом Брауном.

"Провел телефонный разговор с генералом Милли. Рассказал об обстановке на фронте, ходе наших оборонительных и наступательных операций. Противник пытается контратаковать на разных направлениях, однако наши воины держат позиции крепко", – заявил главнокомандующий ВСУ.

Залужный и Милли обсудили потребности Вооруженных сил Украины. Главнокомандующий подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны и артиллерии.

"Поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи. И поблагодарил лично генерала Милли", –добавил Залужный.

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По его словам, "в этом месяце у моего друга истекает срок полномочий в должности главы Объединенного комитета начальников штабов США".

"С первых дней полномасштабного российского вторжения, особенно в наиболее сложные моменты этой войны, генерал Милли всегда был рядом с нашим народом. Мы ценим проведенную титаническую работу, важные советы, всестороннюю помощь и поддержку. Пригласил его в Украину и буду иметь честь встречать на нашей земли", – добавил Залужный.

Залужный сообщил, что "в знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил его со своим преемником - генералом Чарльзом Брауном".

"Договорились поддерживать высокий уровень коммуникации и в ближайшее время провести переговоры", – отметил главнокомандующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден сообщил Зеленскому, что США пришлют Украине небольшое количество ракет ATACMS. Об этом сообщило издание NBC News, ссылаясь на слова трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомого с ходом дискуссий.

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