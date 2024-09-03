С первых выстрелов: гвардейцы сбили летевший на Харьков российский 'Шахед'

Расчет мобильной огневой группы Пятой Слобожанской бригады Нацгвардии минувшей ночью сбил российский ударный беспилотник. Гвардейцы с первых выстрелов сбили российский "шахед", летевший на Харьков.

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Об этом сообщили в Нацгвардии Украины. Отмечается, что в мобильной огневой группе всего четверо бойцов Нацгвардии.

"Группа в составе гвардейцев с позывными "Старик", "Зохан", "Босс" и IgorOK получили информацию о пересечении границы российским БПЛА Shahed 136. Благодаря профессионализму гвардейцев "шахед" был быстро обнаружен и сбит с первых выстрелов", - отметили в Нацгвардии.

Вражеский "шахед" упал в поле. Военные показали соответствующее видео.

Пятая отдельная Слобожанская бригада Нацгвардии Украины входит в состав Восточного оперативно-территориального объединения. Ее место дислокации – в/ч 3005 в Харькове.

Военнослужащие бригады привлечены к охране общественного порядка, защите безопасности граждан, охране административных зданий региона. Однако с 2014 бригада участвует в войне, которую ведет Россия против Украины. А в ходе полномасштабного российского вторжения с 2022 года 5 ОБр НГУ обороняет Харьков и область от российских захватчиков.

Харьковская в/ч 3005 г. была отдельной конвойной бригадой внутренних войск МВД. Слобожанской бригадой она стала в 2000 году, а в 2014 году вошла в состав Нацгвардии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 сентября Россия снова атаковала Украину – враг запустил 35 дронов-камикадзе, бил также ракетами. Однако силы ПВО сбили 27 БПЛА.

Сутками ранее российские захватчики также атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Силы обороны тогда сбили 42 вражеских цели, среди них – 9 баллистических ракет.

Около двадцати ракет и дрон россияне направилялись на Киев. Падение обломков повлекло за собой пожары и разрушения в нескольких районах столицы.