С побратимами создал взвод 'Махно-групп': на фронте погиб музыкант с Ивано-Франковщины Валентин Ембрик

Защищая Украину, погиб скрипач и воин Валентин Ембрик из Ивано-Франковской области. Жизнь младшего сержанта ВСУ с позывным "Смычок" оборвалась на одном из южных направлений фронта.

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Полтора месяца защитник считался пропавшим без вести, ему теперь навеки 24 года. О потере сообщил Бурштынский городской совет.

Валентин Николаевич Ембрик родился 31 августа 2000 года в городе Ужгород. Детство и юность провел в Бурштыне, где учился в гимназии, а затем – в энергетическом колледже на экономическом факультете.

С ранних лет его сердце принадлежало музыке: он учился игре на скрипке в Бурштынской музыкальной школе, выступал в ансамбле "Кредо", активно участвовал в концертах и музыкальных конкурсах.

Свой музыкальный путь молодой человек продолжил в Киевской академии искусств на кафедре скрипки. Получив диплом бакалавра с отличием, работал в музыкальных коллективах и преподавал в столичной музыкальной школе. Затем поступил на магистратуру в Киевскую муниципальную академию музыки им. Глиера.

"Мы с ним играли много концертов, гастролировали во Львов, Нежин, Ирпень. Валентин был очень светлым человеком. Всегда поднимал всем настроение. И главное – был настоящим сознательным гражданином Украины", – рассказала Екатерина Косецкая, игравшая с ним в оркестре Rejouissance.

Однако полномасштабная война изменила в жизни музыканта все. В январе 2023 года Валентин добровольно подписал контракт с ВСУ, говоря: "Сначала нужно выиграть войну, чтобы мы могли жить в свободной Украине".

Боец прошел самостоятельное обучение на оператора БПЛА, постоянно совершенствовал свои умения, стал специалистом в этом деле. Вместе с побратимами создал взвод "Махно-групп", который эффективно действовал на своем направлении. Их работа была очень важной и одновременно опасной. Они были непобедимы – и поэтому под постоянным прицелом врага.

С февраля Валентин Ембрик считался без вести пропавшим. В начале марта сообщалось, что враг коварно атаковал позиции защитников Украины на Запорожье, сбросив управляемую авиационную бомбу. По официальной информации, тогда исчезли в общем трое бурштынцев.

"Хотя все указывало на возможную гибель, в наших сердцах все же теплилась маленькая надежда – ожидание чуда. К сожалению, теперь эта надежда сменилась горькой болью потери", – отметили в громаде.

Подтверждено, что младший сержант Валентин Ембрик погиб 26 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания на фронте в Запорожской области.

"Мужество, патриотизм и глубокое внутреннее достоинство – все это было в характере Валентина. Он отдал свою жизнь за Украину, за наше будущее, за свободу. Искренние соболезнования семье, друзьям, побратимам… Склоняем головы в глубокой скорби и молимся об упокоении его светлой души. Вечная память и слава Герою!" – добавили в Бурштынском горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 32-летний музыкант академического симфонического оркестра Запорожской областной филармонии Богдан Немцов. Жизнь воина оборвалась 18 марта во время выполнения боевого задания на Сумщине.

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