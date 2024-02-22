'С похмелья?' Медведев заявил, что войска РФ могут дойти до Киева, и взбудоражил россиян

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз размечтался о захвате украинской столицы. По его словам, российские войска могут в будущем оккупировать Киев.

Однако граждане страны-террориста РФ скептически отнеслись к мечтам Медведева и предположили, что он в очередной раз давал интервью с похмелья. Об этом россияне написали в пропагандистских Telegram-каналах.

Украинофоб выдал, что российской армии "придется" захватить Киев. При этом он добавил, что войска РФ могут вновь пойти на украинскую столицу не сейчас, а через какое-то время в другую фазу развития конфликта.

В своем больном воображении Медведев считает Киев "русским городом", который несет угрозу существованию России. Более того, он рассказал пропагандистам, что украинской столицей якобы управляет "интернациональная бригада во главе с США".

Стоит отметить, что граждане РФ высмеяли очередную фантазию Медведева. Россияне предположили, что украинофоб в очередной раз давал интервью с похмелья.

Также в сети напомнили рассказы пропагандистов о "взятии Киева за три дня" и предположили, что с такими больными амбициями Москвы война будет продолжаться десятки лет.

Кроме того, агрессивные заявления Медведева в сети объяснили тем, что его организм разрушен алкоголем и удивились, почему в этот раз он не рассказал о планах захватить Париж.

Напомним, Медведев снова заговорил об угрозе применения ядерного оружия. Кроме того, российский политик размечтался об украинском городе Одессе. Он заявил, что в России заждались "возвращения Одессы".

Ранее Медведев заявил, что существование независимой Украины "смертельно опасно" для ее населения. При этом одиозный российский политик отметил, что это будет поводом для возобновления боевых действий, независимо от того, как будут меняться власти в Украине.

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