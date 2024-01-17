Медведев назвал существование Украины 'смертельно опасным' и заговорил о вероятности новой войны

Бывший президент страны-агрессорки, а ныне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что существование независимой Украины "смертельно опасно" для ее населения. При этом одиозный российский политик отметил, что это всегда будет поводом для возобновления боевых действий, независимо от того, как будет меняться власть в Украине.

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Очередное сообщение с угрозами в сторону украинцев Медведев опубликовал в своем Telegram-канале. Также он заявил, что вступление Украины в Европейский союз или НАТО не смогут предотвратить новый конфликт.

Похоже, что представителя Кремля смущает продолжение поддержки Украины Западом и то, что Украина стремительно движется к вступлению в ЕС, поэтому он в очередной раз пытается пригрозить новой эскалацией конфликта.

"Вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не будет предотвращать ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет", – заявил Медведев.

Также неадекватный политик добавил, что единственным вариантом "выживания" для украинцев является "жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не очень любят".

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент страны-агрессорки Дмитрий Медведев выдал новую порцию угроз Великобритании из-за визита премьер-министра Риши Сунака в Киев. Он заявил, что размещение Лондоном "официального военного контингента" в Украине будет якобы означать объявление войны России.

Как сообщал OBOZ.UA, у экспрезидента РФ Дмитрия Медведева на фоне противостояния в Конгрессе США по поводу выделения средств на продление помощи Украине произошло очередное обострение. Он снова заговорил о риске столкновения России с НАТО и попытался напугать Третьей мировой войной.

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