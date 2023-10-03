'С работы уволили, начал пить': пленный оккупант рассказал, как попал на войну против Украины, и пожаловался на 'кидалово'. Видео

На востоке Украины Силы обороны захватили в плен российского оккупанта из батальона "Колыма". Пленный рассказал, что потерял работу из-за пьянства, поэтому по настоянию жены решил "подработать", подписав контракт с российской армией и отправившись убивать украинцев.

Впрочем, "заработок" обернулся для захватчика ранением и пленом, из обещанной зарплаты он так и не получил ни копейки. Рассказ захватчика опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский (чтобы просмотреть видео допроса россиянина, доскролльте новость до конца).

Сырский рассказал, что на восточном фронте украинские воины продолжают отвоевывать территории и пополняют обменный фонд, продвигаясь вперед.

"Это Джуманов Юрий. Он подписал контракт с армией РФ 28 июня. Сам из батальона "Колыма". Его раньше уволили с работы, он запил, у него были семейные проблемы, и жена уговорила сходить в военкомат, чтобы разобраться с кредитами", – отметил Сырский.

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Однако "заработки" для Джуманова сложились совсем не так, как он рассчитывал. По словам оккупанта, в Украину его отправляли с обещанием, что он будет сидеть в штабе и "рисовать карты". Вместо этого россиянин оказался на передовой, под обстрелами.

"Когда меня впервые завели на эту позицию, ночью под утро офицер меня завел... Я один был. Я спрашиваю, что делать? Он говорит: смотри прямо и обратно... Просто наблюдай, по рации скажешь старшему, что наблюдаешь", – рассказал захватчик о первом "боевом опыте".

В начале августа он получил ранение.

"Меня, значит, с 31 июля на 1 августа... Нас было 14 человек. Начали в 03:30 завозить на позиции, все 14 человек, 15-й сопровождающий. И все, нас там начали накрывать АГСы, "птички" начали сбросы делать. И я обломок получил 1 августа... Там кто-то крикнул "отступаем", отходим маленькими группами"... Добежали до железной дороги, там типа мостик, сидели там под мостом. Оттуда вечером меня в госпиталь отвезли. 12 августа выписали, что в выписке врач написал "продолжить амбулаторное лечение" в Алчевске. Туда поехали к травматологу, а он говорит: "У него нормально все, обломок вытаскивать не будем", – поделился опытом контакта с военной медициной оккупантов пленный.

В течение какого-то времени он еще сидел в "перевалочном пункте", где взялся за то, чем занимался и дома: начал пьянствовать. Как скромно описал это сам захватчик – "один или два раза бухнул и спалился".

За пьянство его снова забросили на позиции – на Бахмутском направлении. Там он и попал в плен.

Сейчас захватчик, который, по его словам, за время после подписания контракта так и не получил обещанной зарплаты, уверяет, что "лучше пойдет рабочим". Однако, чтобы реализовать эти планы, россиянину придется дождаться, пока его отдадут РФ в обмен на пленных украинских воинов.

Напомним, ранее другой пленный оккупант рассказал о несоответствии российской пропаганды реалиям. Только попадание в плен к Силам обороны Украины заставило его признать, что российских захватчиков в Украине ничто не ждал.

Россиянин Вячеслав Галкин также заявил о несоответствии российской пропаганды реалиям. По его словам, нацистов в Украине он не видел, зато выяснилось, что русские захватчики, а не "освободители".