'Мы в Украине лишние': пленный оккупант рассказал о несоответствии российской пропаганды реалиям. Видео

Пленный оккупант Вячеслав Галкин рассказал о несоответствии российской пропаганды реалиям. По его словам, нацистов в Украине он не видел, зато выяснилось, что русские захватчики, а не "освободители".

Соответствующее видео с допросом оккупанта оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. По его словам, на войну он попал по мобилизации.

"Сказали, что будет просто собрание, соврали, было не собрание, а уже конкретно отправляли (на войну, – ред.)" – пожаловался оккупант.

Он добавил, что не стал бежать от мобилизации, потому что, по его словам, были случаи, когда россиян ловили и сажали в тюрьму, а затем все равно отправляли на фронт.

"То, что ожидал и то, что здесь увидел, совсем не совпадает с тем, что говорили по телевизору, две разные вещи… Разница в том, что нас готовили здесь освобождать Украину, в связи с кучей нацистов, захватчиков, выяснилось , что захватчики только мы здесь", – сказал пленный, добавив, что нацистов здесь нет.

Видео дня

Он также рассказал, что, прибыв на фронт, не понимал, за что он сражается.

"Я чувствую, что мы здесь просто лишние", – констатировал оккупант.

Стоит отметить, что оккупант Галкин Вячеслав 1982 года рождения родом из Саратова. Раньше он работал главным специалистом в российском МЧС. У оккупанта есть жена Галкина Юлия, а также два сына: Роман (2005 года рождения) и Егор (2015 г.р.).

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военнослужащие жалуются, что мобилизованные заставляют подписывать контракт с минобороны РФ. А в случае отказа угрожают отправить их в отряды "Шторм-Z".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!