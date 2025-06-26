'С такими темпами до Днепра ползти пять лет и больше': в России размечтались, что КНДР спасет их и будет воевать против Украины

В стране-агрессоре России так называемые военкоры снова размечтались о захвате новых украинских городов. В этот раз в РФ положили глаз на город Днепр, однако признали, что оккупировать его у них никак не получится.

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Единственный способ достичь этой "цели" – снова просить у диктатора КНДР Ким Чен Ына солдат для мясных штурмов. С такой идей выступил российский пропагандист, который ведет Telegram-канал "Военкор Котенок".

Он признал, что "СВО" двигается далеко не так, как россиянам хотелось бы. Чтобы "доползти" до Днепра, по его словам, российским оккупантам может понадобиться минимум пять лет.

"Даже самый примерный анализ хода боевых действий в СВО показывает, что без радикального изменения ситуации на достижение целей и задач Спецоперации у нас могут уйти годы и годы. С такими темпами до Днепра в среднем течении нам ползти чуть ли ни пять лет и больше", – пишет пропагандист.

Учитывая ситуацию на поле боях и "аппетиты" страны-агрессора по захвату новых украинских городов, "Военкор Котенок" предлагает обратиться к Ким Чен Ыну, ведь его солдаты не задают лишних вопросов, а просто воюют и гибнут.

"Есть смысл снова обратиться к товарищу Киму. Главное, чтобы наместник Гондора дал команду зажечь сигнальные огни, и Рохан явится. У меня сомнений на этот счет почему-то нет. Его дивизии реально помогут без громких слов "об одном народе, вековом братстве и т.д.". Они просто воюют, гибнут, истекают кровью, но всегда выполняют поставленную задачу… Потому что Ким — единственный…", – пишет пропагандист.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне устроили истерику после новости о том, что в Украине разработали и уже удачно применили аналог российского унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб. Они пожаловались, что это очень плохие новости для армии РФ.

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