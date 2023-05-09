'С такой армией фиг победишь': российские оккупанты начинают что-то подозревать. Перехват

Российский солдат в разговоре по телефону со своим побратимом заявил, что армия РФ совершенно не готова к войне, поэтому воевать нет смысла. Кроме того, он также отметил и тот факт, что солдаты российской армии получают катастрофически маленькую зарплату.

Видео дня

Об этом стало известно из пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Разговор двух захватчиков был перехвачен.

Один из военных РФ рассказал по телефону, что ему пришла мизерная зарплата – 26 тысяч рублей (12,5 тыс грн – Ред.). Такую же сумму получили и многие другие солдаты контрактной службы.

"Прошло пол года, в отпуск не отпускают, зарплату не платят", – жалуется оккупант.

Он также отметил, что многие его коллеги недовольны такими маленькими выплатами.

"Боюсь, чтобы государство не обанкротилось бы нафиг", – отметил российский солдат.

Кроме того, он рассказал и о проблемах армии РФ.

"Самолеты ж не производим…считай, ничего не ездит, технику новую производить не можем", – рассказал захватчик своему побратиму.

Он отметил, что армия России не готова к дальнейшим боевым действиям.

"Сейчас вот воевать смысла нет, потому что армия не готова – высокотехнологичного вооружения нет, обученных кадров, по-настоящему, нет — нифига нет", – заявил он.

Российский оккупант также заметил, что в результате отсутствия обучения военных многие не могут профессионально выполнять боевые задания.

"Артиллеристы, которые стреляют фиг знает куда, танкисты, которые, блин, только танки жечь умеют. Наши там нихр*на не запускают, ничего не сбивают (дроны – Ред.)", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ начали прозревать, что российских мужчин отправляют на передовую "на убой". Жена одного из "мобиков" пожаловалась, что военное руководство РФ не собирается возвращать своих оккупантов домой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!