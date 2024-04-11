С ювелирной точностью ВСУ уничтожили в Серебрянском лесу российский МТ-ЛБ. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать живую силу и технику русских оккупационных войск на нашей земле. Так, недавно защитники отследили и уничтожили российский МТ-ЛБ в Серебрянском лесу Луганской области.

Удар по вражеской технике нанесли бойцы подразделения ударных беспилотников 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. Соответствующее видео опубликовал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Защитники ликвидировали вражескую технику с помощью FPV-дрона.

"В Серебрянском лесу в Луганской области бойцы подразделения ударных беспилотников 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ выследили российский МТ-ЛБ и с ювелирной точностью нанесли по нему удар FPV-дроном", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области украинские спецназовцы из 3 полка Сил специальных операций поразили "жирную цель". С помощью ударного БпЛА они уничтожили машину из состава российского комплекса РЭБ "БорисоГлебск-2".

Напомним, украинские десантники показали новое "взрывное" видео своей боевой работы. С помощью FPV-дрона Герои уничтожили российские боеприпасы и мины вблизи Клищиевки Бахмутского района Донецкой области.