'Жирная' цель: воины ССО уничтожили на Донецком направлении машину комплекса РЭБ 'Борисоглебск-2'. Видео

В Донецкой области украинские спецназовцы из 3 полка Сил специальных операций поразили "жирную цель". С помощью ударного БпЛА они уничтожили машину из состава российского комплекса РЭБ "Борисоглебск-2".

Комплекс, предназначенный для подавления спутниковой связи и радионавигационных систем, а также для создания помех в различных диапазонах защитники обнаружили во время воздушной разведки – и решили не упустить возможности ее уничтожить. Видео поражения опубликовали в Telegram-канале ССО.

"Жирную" цель операторы 3-го полка ССО обнаружили в ходе разведывательных действий на Донецком направлении. Ею оказалась машина из состава автоматизированной станции помех "Р-378Б" комплекса радиоэлектронной борьбы "БорисоГлебск-2". С помощью ударного БПЛА цель была уничтожена", – говорится в сообщении.

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "БорисоГлебск-2" предназначен для подавления спутниковой связи, радионавигационных систем, создания помех в разных диапазонах. На вооружении армии РФ этот РЭБ – с 2013 года, с 2014 применяется захватчиками в войне против Украины.

Комплекс состоит из аппаратуры разных типов, предназначенных для решения широкого круга задач. Имеются средства радиотехнической разведки, "заточенные" на обнаружение радиосигналов и выдачи данных о них другим элементам комплекса. Предусмотрена машина с оборудованием для установки помех. Все этапы боевой работы осуществляются под контролем и командами самоходного пункта управления, который обрабатывает данные об обнаруженных сигналах и выдает указания системам подавления.

Напомним, утром 10 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские воины накануне уничтожили или ранили 830 оккупантов, выведено из строя также более 200 единиц техники и оружия.

Также 9 апреля появились новые данные о последствиях удара HIMARS по Великим Копаням на Херсонщине. Кроме пораженного российского РЭБ "Поле 21", как выяснилось, ранены или уничтожены десятки кадыровцев. Они как раз находились на АЗС, когда туда прилетел привет от украинских воинов.