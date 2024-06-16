Салливан: вероятно, Россия попросила Китай не участвовать в Саммите мира

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказал предположение, что отсутствие Китая на саммите мира в Швейцарии связано с просьбой российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это и есть настоящая позиция КНР по поводу войны в Украине.

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Такое заявление Салливан сделал на полях Всемирного саммита мира в субботу. Об этом сообщает АР.

"Очевидно, что Китая здесь (на саммите мира в Швейцарии, – ред.) нет. И я предполагаю, что их здесь нет, потому что Путин попросил их не приезжать, и они обязались перед Путиным", – сказал Салливан.

Он также отметил, что этот факт говорит о позиции Китая по войне России против Украины.

"И я думаю, что это кое-что говорит о позиции Китая относительно войны России в Украине. Я думаю, что страны должны обратить на это внимание", – сказал советник Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Китае заявили, что не будут участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится летом в Швейцарии. Там выдали, что проведение этого мероприятия якобы не отвечает требованиям Пекина о том, что в нем должен участвовать представитель страны-агрессора России.

– Вскоре в Китае отреагировали на обвинения президента Владимира Зеленского по поводу попыток срыва Саммита мира. В Пекине заявили, что Китай никогда не "раздувал и не разжигал пламя" российско-украинской войны.

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