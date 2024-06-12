'Самая большая моя мечта - победа': 25-летняя мать троих детей из Черкасской области ушла на фронт, чтобы защищать Украину. Фото

История 25-летней военной Юлии Томенко из села Глубочка в Черкасской области является настоящим примером отваги. Мать троих детей оставила свою спокойную жизнь, чтобы стать на защиту Украины и быть настоящим примером для своих детей.

Как сообщают местные СМИ, Юля еще с детства мечтала стать десантницей, что и подтолкнуло ее вступить в армию. Женщина утверждает, что ее семья является самой большой мотивацией в борьбе за Украину.

"Я счастлива мама трех замечательных деток: Ярославчика, Веронички и Андрейчика. Семья – мое вдохновение и сила. Дома меня ждут мама, брат, сыновья и дочь. С нетерпением ожидают моего возвращения. Семья для меня главная мотивация в борьбе за независимость Украины", – рассказывает военная.

Когда началась полномасштабная война, Юлия добровольно присоединилась к рядам Вооруженных Сил Украины. Женщина прошла все необходимые тренировки и подготовку и теперь служит в 150-й бригаде. Собратья часто отмечают ее преданность, мужество, ловкость, внимательность и профессионализм, потому и дали ей позывной "Хитрая".

"Ушла на фронт, чтобы защитить свою семью и всех украинцев от врага. С военными наладила отношения, а со временем опровергла миф, что женщина должна сидеть дома", – добавила Юлия.

Поддерживать боевой дух Юлии помогает общение с родными и собратьями. Защитница отмечает, что условия, в которых она находится, отличные, а бригада для нее стала большой семьей.

"Самая большая моя мечта – Победа Украины! Хочется, чтобы все защитники вернулись наконец домой к своим родным живыми. Мечтаю вернуться домой к своим детям и снова быть просто мамой. Но пока война продолжается я буду оставаться на фронте, продолжая бороться за будущее своих детей и своей страны. Когда все кончится, я буду общаться обо всем на свете с мамой, буду гулять с братом. А также буду на связи с собратьями", – делится Юлия.

Ранее украинский защитник рассказал, как уничтожил 4 оккупантов вместе с их командиром и получил тяжелое ранение. Воин 22-й отдельной механизированной бригады с позывным "Шокер" отработал по врагу на Клищиевском направлении.