Украинский защитник, несмотря на ранения, уничтожил 4 окупантов вместе с их командиром: видео

Украинский защитник рассказал, как уничтожил 4 оккупантов вместе с их командиром и получил тяжелое ранение. Воин 22-й отдельной механизированной бригады с позывным "Шокер" отработал по врагу на Клищиевском направлении.

Видео с защитником опубликовал генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. "Шокер" рассказал, что после того, как ликвидировал трех оккупантов и получил первое ранение, он продолжал отстреливаться по командиру оккупантов.

После этого он получил еще одно тяжелое ранение в шею, однако выполнил свое боевое задание. В настоящее время воин продолжает службу.

"Мой позывной Шокер. Во время одного из боевых выходов на Клищиевском направлении, при непосредственном столкновении с противником получил ранение в шею и, несмотря на это, огнем из автомата и гранаты удалось уничтожить четырех оккупантов. Первого врага уничтожил из стрелкового оружия. Далее повернул голову направо, увидел, что еще двое врагов было, а позади был командир их в зеленке. Я достал гранату, бросил ее по этой двойке, уничтожил ее.

Взял еще один рожок. Первая пуля прилетела мне в каску, пробила каску. Вылез еще раз, начал отстреливаться по тому командиру, который там остался. И мне уже рикошетом прилетело в шею, я уже был ранен, тяжелый", – рассказал "Шокер" о том бое с врагом.

Напомним, что защитники Украины показали кадры поражения сил и средств врага с помощью FPV-дронов. Во время боевых задач воины уничтожили машины с оккупантами, их вооружение и скопление захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы Национальной гвардии разбили позицию врага в Запорожском направлении. Для этого они использовали наземный дрон-камикадзе.

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