Самая горячая ситуация на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войска. Самая горячая ситуация сохраняется на Покровском направлении, где за сутки наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий.

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Также враг ведет наступление на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях. Всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 183 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 31 августа.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три удара пятью ракетами и 75 авиаударов, сбросив 98 управляемых авиабомб. Кроме этого, противник произвел более 4000 обстрелов, из них 140 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Сумы, Глухов, Сосновка, Шалыгино Сумской области; Харьков, Чугуев, Гоптовка, Семеновка, Сеньково, Глушковка Харьковской области; Часов Яр, Дмитровка, Дружба, Михайловка, Селидово, Александрополь, Водяное, Егоровка, Солодкое Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, поразили средство ПВО и еще один важный объект.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений вблизи Плетеновки, Липцов и Волчанская.

На Купянском направлении произошло 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг 22 раза атаковал возле Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.

На Северском направлении россияне четырежды наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного.

На Торецком направлении велось 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 24 атаки противника вблизи Украинска, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении российские захватчики восемь раз наступали в районе Угледара и Водяного, но успеха не имели.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение неподалеку от Роботиного.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1360 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 14 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одну РСЗО, 18 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 62 автомобиля и 10 единиц специальной техники.

Напомним, вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области и продвигаются вглубь территории РФ. В частности, ВСУ продвинулись к востоку от Черкасского Поречного и Нижней Паровой (оба к северу от Суджи). В свою очередь оккупанты продвинулись на южных окраинах Коренево и в полях к северу от Ольговки.

Ранее сообщалось, что рссийские войска с ночи 31 августа били по Днепропетровщине. В Никополе и Марганце повреждены многоэтажки и частные жилые дома, а также админздание, социальная инфраструктура, в том числе медицинское учреждение и лицей.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа оккупанты ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города. Разрушения претерпело 12-этажное здание в Индустриальном районе, там вспыхнул пожар. Вражеская бомба прилетела в подъезд многоэтажки. Пострадали много людей.