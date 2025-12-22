'Самая тяжелая работа ever': сеть тронули фото пехотинцев, которые удерживали позицию 130 дней и вывезли пленного

Украинские пехотинцы после четырех месяцев непрерывного удержания позиций оставили передовую и вывезли пленного, который находился на соседних позициях. Фото военных после ротации тронули соцсети и стали символом выносливости пехоты.

Сообщение и фотографии, обнародованы в соцсети X. Информация базируется на сообщениях непосредственных участников событий.

Пехотинцы находились на боевых позициях в течение 130 дней без полноценной ротации. Все это время они сдерживали врага, работая в условиях постоянной угрозы обстрелов, недостатка сна и физического истощения.

Во время выхода с передовой бойцы также вывезли военнопленного. По их словам, он находился на соседних позициях около двух месяцев. Эвакуация пленного происходила одновременно с отходом украинских военных.

Опубликованные фото быстро разошлись по сети, собрав тысячи реакций и комментариев. Пользователи благодарят пехотинцев за службу и называют их работу одной из самых тяжелых на войне. Особое внимание обращают на контраст между изможденным видом военных и масштабом задачи, которую они выполняли. Подпись к фото – "Самая тяжелая работа ever" – стала ключевым месседжем сообщения.

