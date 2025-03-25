Самая успешная атака в 2025 году: разведка Британии оценила удар по складу БК на военной базе в Энгельсе

Дроновая атака Вооруженных сил Украины по российской военной авиабазе в Энгельсе 20 марта стала самым успешным ударом по вражескому составу боеприпасов в 2025 году. Объект широко используется оккупантами для ударных операций по Украине.

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Об этом сообщили в своде разведки Великобритании 25 марта. Там добавили, что авиабаза находится примерно в 600 км от украинской границы.

"В зоне удара почти наверняка сохранялся ряд авиационных боеприпасов, которые использовались против Украины нанося значительный ущерб. Значительные потери вероятно краткосрочно прервут ударные операции с аэродрома, что заставит Россию улучшить свою оборонную позицию и пополнить запасы боеприпасов", – говорится в отчете.

В ведомстве подчеркнули, что российские самолеты, вероятно, были перемещены на окружающие аэродромы, что является стандартной практикой в ответ на результативные ударные операции Сил обороны.

"Этот удар является самым успешным ударом Украины по российскому составу боеприпасов в 2025 году и продолжает схему регулярных украинских ударов БПЛА вглубь российской территории", – говорится в сообщении.

Напомним, взрывы на аэродроме в Энгельсе Саратовской области в ночь на 20 марта стали результатом операции СБУ и Сил специальных операций. Атака по военному объекту россиян была совершена с помощью беспилотников. В результате успешной операции в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 марта в России пожаловались на атаку дронов по Саратовской области. Утверждают, что громко было в Энгельсе, где находится военная авиабаза: после взрывов поднялся "гриб" дыма, была детонация на складах.

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