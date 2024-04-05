Самая высокая точность и результативность: воины 93-й бригады за день уничтожили два вражеских БПЛА. Видео
Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск продолжают поражать воздушные цели противника, защищая украинское небо на востоке страны. Только за один день 5 апреля украинские бойцы знаменитой отдельной механизированной бригады Холодный Яр уничтожили по меньшей мере 2 российские "орланы".
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он обнародовал видео боевой работы воинов 93-й ОМБр "Холодный Яр".
Отмечается, что украинские защитники неба сбили неприятельские цели из ЗРК "Стрела-10".
"Бойцы демонстрируют самую высокую точность и результативность!" – подчеркнул командующий.
Павлюк рассказал, что бригада воюет с 2014 года, участвовала в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт.
В начале полномасштабного вторжения в 2022 году "холодноярцы" не допустили врага в Ахтырку, уволили Тростянец и ряд населенных пунктов на Сумщине и Харьковщине, подготовив предпосылки для Харьковского контрнаступления.
С августа 2022 года по май 2023 года бригада воевала за Бахмут. Сейчас "Холодный овраг" сдерживает противника на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 14 марта отразили очередную дроновую и ракетную атаку России. В небе на разных регионах защитники уничтожили 22 из 36 "Шахедов".
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