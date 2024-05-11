Самолетопад продолжается: зенитчики на востоке сбили очередной вражеский СУ-25

Украинские воины продолжают "демилитаризацию" российской авиации. На одном из направлений зенитчики 110 бригады 11 мая поразили вражеский Су-25.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook. Воины добавили: россиянам пора осознать, что летать в украинском небе безнаказанно они не будут.

"Еще одна сушка! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Снова отличная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25. Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше. "Империя" должна распасться!" – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее в 3 ОШБр рассказали, что бойцы одного из батальонов бригады в Луганской области захватили в плен замкомандира роты и старшего сержанта 752-го полка РФ. Двум напуганным и не совсем невредимым захватчикам повезло гораздо больше, чем остальным российским штурмовикам: группа численностью в 28 тел осталась удобрять украинскую землю в так и не взятой посадке.