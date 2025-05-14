Самолет восстановлению не подлежит: в оккупированном Крыму судят призывника, который КамАЗом протаранил Су-25

В оккупированном Крыму российского солдата-срочника, который грузовиком протаранил военный самолет, суд признал виновным в неосторожном уничтожении военного имущества. Суд назначил ему условное наказание и обязал выплатить военному ведомству страны-агрессора компенсацию в размере 10 миллионов рублей (5,1 млн грн).

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В свою очередь солдат подал жалобу в кассационный военный суд. Об этом сообщает ряд крымских пабликов.

Осужденный срочник утверждает, что судимость якобы мешает найти работу. Кроме того, вместе со штрафом военные страны-агрессора намерены взыскать с солдата полную стоимость поврежденного штурмовика.

Отметим, что в РФ полная стоимость одного Су-25 составляет 11 млн. долларов (889 млн рублей).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Эрлих, который проходил срочную службу в оккупированном Крыму, сел за руль военного КамАЗа, не имея водительских прав и опыта вождения. На дороге аэродрома под Симферополем он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в штурмовик Су-25СМЗ, который буксировали на жесткой сцепке. Самолет получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению.

После инцидента военная часть оккупантов лишилась возможности выполнять боевые задачи по назначению, поскольку резервных воздушных судов этого типа у них нет.

Напомним также, как недавно военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ сбил российский штурмовик Су-25 с переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

В России Су-25 называют "Грач", а по классификации НАТО это самолет Frogfoot, то есть "лягушачья лапа". Это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные медленные цели.

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