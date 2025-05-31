Украинская боевая авиация получит значительно улучшенные возможности взаимодействия благодаря интеграции системы управления и оповещения CRC (CSI) от НАТО.

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Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко подтвердила подписание лицензионного соглашения на использование этого ключевого некоммерческого программного обеспечения.

CSI — это передовой буфер каналов передачи данных НАТО, который обеспечивает обмен информацией в режиме реального времени между различными элементами командования и управления.

Это значит, что украинские самолеты (речь идет о F-16, Mirage 2000, самолетах ДРЛО Saab 340B) с необходимым оборудованием смогут более эффективно координировать действия как между собой, так и с наземными зенитно-ракетными комплексами и кораблями.

Система использует стандартизированные каналы передачи данных НАТО, включая Link 11A, Link 11B и особенно Link 16.

Функционал CSI охватывает передачу и ретрансляцию данных через множество узлов и каналов связи, формирование в реальном времени общей оперативной картины воздушного, надводного и наземного пространства, а также возможность целеуказания и управления силами ПВО.

Вообще, тема использования системы Link 16 украинскими Воздушными силами действительно очень интересна и открывает большое количество возможностей.

Хотя официальных заявлений об этом пока нет, можно предположить, как эта система управления и оповещения может быть применена.

Одним из наиболее интересных моментов станет получение внешнего целеуказания непосредственно на борт украинских самолетов и систем ПВО.

Речь идет о данных от собственных средств радиотехнической разведки, а также от средств партнеров, таких как самолеты ДРЛО и противолодочные самолеты, которые постоянно патрулируют, например, над Черным морем.

Эти данные могут включать в себя в том числе и местоположение российских радаров, самолетов и различных опасных систем ПВО (таких как "Торы", "Буки", С-300 и С-400).

Конечно, внедрение такой глубокой интеграции потребует преодоления ряда технических и организационных препятствий (скорее всего, связанных с самими партнерами).

Однако прямой доступ к ценной разведывательной информации на западных самолетах значительно усилит возможности украинских Воздушных сил.

Проще говоря, это позволит украинским летчикам и расчетам ПВО получать критически важные знания о том, где можно эффективно устроить засаду на российские системы ПВО или авиацию, какие зоны следует избегать, а где можно эффективно "проскочить".