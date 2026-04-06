Самому маленькому раненому нет даже года: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе и обратился к партнерам. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар оккупантов по Одессе. Он отметил, что самому маленькому раненому не исполнилось еще и одного года.

Видео дня

Глава государства призвал партнеров усилить украинскую ПВО, чтобы она стала еще более эффективной. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Ночью россияне атаковали Одессу ударными дронами. Повредили жилые дома и детский сад, районную электроподстанцию. Тысячи семей остались без света. Ремонтные бригады с ночи работают, чтобы восстановить поставки электричества", – написал украинский лидер.

Он добавил, что сейчас известно о гибели трех человек, среди которых двухлетний ребенок. Еще шестнадцать человек получили ранения.

"Одиннадцать из них наши медики госпитализировали, среди них беременная женщина и двое детей. Самому младшему нет даже года", – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Зеленского, ранения получили и два человека на Харьковщине.

Под вражескими обстрелами оказались энергетические объекты в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях.

"Всего за ночь россияне выпустили против Украины более 140 ударных дронов, и около 80 из них были "Шахеды". В некоторых областях удары продолжаются", – подчеркнул президент.

Дополняется.