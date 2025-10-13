Самому старшему было 63 года: появились данные о наемниках из Беларуси, которые были ликвидированы на войне против Украины

Зафиксировано по меньшей мере 314 граждан Беларуси, которые погибли, воюя на стороне российских войск против Украины. Часть из них завербовали в тюрьмах, другие были военнослужащими специальных подразделений.

Об этом сообщает проект "Хочу жить", который собрал и обнародовал имена погибших наемников. По данным инициативы, реальное количество погибших и пропавших без вести бойцов может быть значительно больше, поскольку Кремль скрывает как собственные потери, так и смерть иностранных боевиков.

Согласно обнародованным материалам, потери среди беларусов, воюющих против Украины, продолжают расти пропорционально потерям российской армии. Исследователи установили, что в среднем между подписанием контракта и гибелью проходит около шести месяцев.

Больше всего беларусов служили в подразделениях 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ. Среди погибших – как осужденные, завербованные из российских тюрем, так и бывшие военные. Самый старший из них – Василий Шкорник, 1962 года рождения, 63 года. Он погиб через четыре месяца после подписания контракта. Самый молодой – Михаил Кореньков, 2007 года рождения, пропал без вести в 18 лет.

В проекте отмечают, что за 10 лет советской войны в Афганистане погибло 723 беларуса, поэтому нынешняя цифра потерь за период полномасштабной российско-украинской войны является беспрецедентной.

О проекте "Хочу жить"

"Хочу жить" – это украинская инициатива Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, реализованная при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Цель проекта – предоставить российским военным возможность добровольно сдаться в украинский плен и гарантировать им безопасность в соответствии с нормами Женевских конвенций. Программа функционирует через горячую линию, Telegram-бот и официальный канал связи.

Ранее сообщалось, что только 1194-й мотострелковый полк потерял более двух тысяч военных убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Наибольшие потери подразделение понесло в боях под Бахмутом, в районах Андреевки и Озаряновки.

Также стало известно, что 72-я отдельная мотострелковая бригада (в/ч 13637 ВС РФ), известная своими "мясными штурмами", понесла огромные потери в Донецкой области. Она стала одной из лидеров по уровню дезертирства – до конца 2024 года известно почти о тысяче военнослужащих, которые сбежали из подразделения.

