'Самострелы' ради выплат: в российской 83-й бригаде разоблачили мошенничество на сотни миллионов – ГУР

В 83-й бригаде ВС Российской Федерации разоблачили мошенничество на сотни миллионов рублей, связанное с масштабными "самострелами". В частности, офицеры оформляли себе фиктивные ранения и награды, чтобы получать незаконные выплаты.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины. Таким образом руководство получило более 200 млн рублей или примерно 2,5 млн долларов.

"Более 30 российских военнослужащих оформляли "липовые" ранения, чтобы получать выплаты и льготы, а также избегать службы на передовой. Военные зачислялись в списки раненых и проходили "лечение" в госпиталях, одновременно продолжая получать денежное обеспечение и другие надбавки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник группы спецопераций подполковник Константин Фролов, по официальным данным, якобы четыре раза получал ранения. Российские пропагандистские медиа восхваляли его героические поступки и рассказывали об удачных снайперских операциях и "спасении побратимов".

За эти так называемые заслуги Фролов был отмечен четырьмя орденами Мужества и двумя медалями "За отвагу". Однако впоследствии выяснилось, что весь образ героя был вымышленным, а ранения подполковник получил от своих же коллег, поскольку именно по его просьбе они стреляли в него так, чтобы не повредить жизненно важные органы.

ГУР напомнило, что вместе с тем десятки российских военных, погибших в войне против Украины, до сих пор числятся в документах как "пропавшие без вести". Таким образом минобороны РФ избегает выплаты компенсаций их семьям, тогда как высшие офицеры наживаются на фальшивых подвигах и сфабрикованных ранениях, получая большие денежные суммы.

Напомним, в России герой сюжета Константин Фролов, в котором говорится об "уникальной группе снайперов" на войне в Украине, который транслировал главный пропагандистский вещатель страны-агрессора во время праздников 23 февраля, стал фигурантом уголовного дела. Его против "героя СВО" возбудили из-за "махинаций с ранениями и государственными наградами".

