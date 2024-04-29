Самовольно оставили службу более 18 тыс. оккупантов: в ГУР рассказали об уровне дезертирства в армии Путина

В составе российской оккупационной армии наблюдается увеличение количества дезертирства. В частности, эта проблема набирает обороты в вооруженных формированиях южного военного округа РФ.

В общей сложности более 18 тысяч российских военных самовольно оставили свою службу в боевых подразделениях этого округа. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

"В вооруженных формированиях южного военного округа оккупационной русской армии процветает дезертирство. В общей сложности в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 тысяч российских военных", – говорится в сообщении.

Значительная часть, а именно около 12 тысяч дезертиров, приходится на 8-ю общевойсковую армию Вооруженных Сил Российской Федерации, которую враг регулярно использует в боевых действиях на востоке Украины.

Приблизительно 10 тысяч из них были призваны к службе через мобилизацию из Москвы, а остальные 2 тысячи – контрактники.

Кроме того, в 58-й общевойсковой армии, также входящей в южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2500 человек.

Напомним, военные суды страны-агрессора России в марте 2024 года рассмотрели рекордное количество дел о дезертирстве. Параллельно с этим наблюдается рекордное количество просьб россиян об убежище в иностранных государствах.

Как писал OBOZ.UA, на временно оккупированном левобережье Херсонской области фиксируются случаи, когда российские захватчики самовольно покидают места временной дислокации. Соответствующие доклады подавало руководство группировки ВС РФ "Днепр", заявили ранее агенты партизанского движения "Атеш".

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