Российские военные массово исчезают на Херсонщине – "Атеш"

На временно оккупированном левобережье Херсонской области фиксируются случаи, когда российские захватчики самовольно покидают места временной дислокации. Соответствующие доклады подавало руководство группировки ВС РФ "Днепр".

Об этом узнали партизаны "Атеш". Новые сведения были обнародованы на Telegram-канале движения сопротивления.

Патриоты рассказали, что россияне и их пособники продолжают проводить усиление фильтрационных мероприятий в населенных пунктах, которые расположены недалеко от админграницы с оккупированным Крымом.

Подразделения Росгвардии получили указание отлавливать украинских партизан, которые передают информацию о местах базирования личного состава российских оккупационных войск. Также на Херсонщине отмечается пропажа личного состава ВС РФ.

"По официальным докладам, которые поступали в группировку ВС РФ "Днепр", нам стало известно, что орки отказываются выполнять боевые задачи и самовольно покидают места временной дислокации. Примечательно то, что некоторые из тех, кто официально проходил по бумагам как соч (самовольно оставивший часть), позже обнаруживались на оккупированной территории Херсонской области", – рассказали в "Атеш".

Агенты также заметили прибытие большого количества живой силы противника в поселок Новоалексеевка. Боевики размещаются в свободных брошенных домах. Большинство из них имеют много татуировок на теле. Местное население считает, что это лица, которые ранее находились в местах лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в "Атеш" сообщили, что во временно оккупированном Джанкое на полуострове Крым страна-агрессор изменяет расположение своих складов боеприпасов. Это говорит о том, что враг боится ударов ВСУ.

– Россия перебросила в Крым новые оперативные группы ФСБ. Увеличение численности вражеских спецслужб зафиксировано, в частности, в Джанкое.

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