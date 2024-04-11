Зеленский: в опасности все государства-соседи России, слова о передаче Украине ПВО должны совпадать с реальностью

На саммите Триморья президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону "реальными действиями, а не словами". Он уверен, что ПВО нужно украинским защитникам, чтобы наконец прекратить ракетные обстрелы РФ, уже угрожающие другим странам.

"Чтобы можно было гарантировать, что российские ракеты не будут пролетать над Вильнюсом, Варшавой или Кишиневом, они, наконец, должны прекратить летать над Одессой и Харьковом", – отметил президент. Зеленский подчеркнул, что обещания передачи Украине ПВО должны совпадать с реальностью.

"Этой ночью российские террористы нанесли очередной удар по Украине. Это был комбинированный удар: ракеты, иранские ударные дроны. Траектории специально просчитаны так, чтобы максимизировать повреждение нашей критической инфраструктуры. Одна из целей российских террористов была у самой польской границы. К сожалению, это уже стало рутиной для нашего региона – как такие удары, так и наши обращения о необходимости усилить наше ПВО. Каждый день летят ракеты, и каждый день мы слышим, что Украине передадут новые системы ПВО, что скоро будет новая помощь. В конце-концов, реальность должна совпасть со словами", – отметил Зеленский.

Украинский президент предположил, что пока партнеры медлят с обещанной ранее помощью, российский диктатор "имеет соблазн расширять агрессию и готовить потенциал для географически более широких ударов".

"В опасности все государства – соседи России и каждый народ, чья жизнь в зоне досягаемости российской авиации и ракет. Каждый из вас видит, как российские пропагандисты подпитывают ненависть к вашим государствам. Они уже дошли до того, что даже в собственной преступной халатности, которая привела к катастрофе с прорывом дамбы, обвиняют Казахстан и считают его врагом", – сказал украинский лидер.

Каждый из соседей для России – это мишень, равно как и Украина. Поэтому мы должны приумножать общие усилия для обеспечения нашей общей безопасности, добавил он.

"Договоры Европы должны выполняться Европой. Пути солидарности, которые укрепляют Европу, должны работать и дальше", – предложил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, непрерывный российский ракетный террор заставляет Украину перераспределить и без того скудные средства противовоздушной обороны. В случае продолжения массированных обстрелов Украине, вероятнее всего, не хватит запасов ракет ПВО, необходимых для защиты городов и критически важной инфраструктуры.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что наша страна надеется договориться о поставках семи дополнительных батарей системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, Киев будет даже рассматривать вариант того, чтобы взять их в аренду.

А всего, чтобы закрыть небо над Украиной полностью, хватит 25 систем противовоздушной обороны Patriot, по шесть-восемь батарей в каждом регионе, заявил Зеленский. По его словам, партнеры Украины об этом знают.

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