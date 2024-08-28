'Самые большие российские силы сосредоточены там': Зеленский назвал ключевые для врага направления фронта

Сейчас для врага являются ключевыми Покровское и другие направления на Донетчине. Там сосредоточены самые большие силы и усилия российских окупантов.

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Об этом президент Украины Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 28 августа. Он поблагодарил каждого украинского солдата и командира, которые держат позиции на Донбассе.

Глава государства подчеркнул, что сейчас очень важна устойчивость каждого нашего подразделения и способность Сил обороны уничтожать захватчиков.

Также главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту об операции в Курской области. Там наши военные продолжают увеличивать территорию контроля в определенных районах рядом с границей Украины.

"Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда. Спасибо вам, воины! Это то, что поможет вернуть домой многих наших людей из российского плена. Должны понимать сейчас и то, что все напряжение, которое мы перенесли в Россию, значит, что они не могут направить еще большее давление на нашу Донетчину", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 16:00 28 августа армия РФ по меньшей мере 111 раз атаковала позиции Сил обороны Украины, противник не прекращает попыток продвигаться в глубину нашей территории. Основные усилия оккупантов – на Покровском направлении, где была зафиксирована треть от всех боев за неполные сутки.

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