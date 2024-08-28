Враг не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие направления

Российская Федерация 28 августа (по состоянию на 16:00) минимум 111 раз атаковала позиции Сил обороны Украины, противник не прекращает попыток продвигаться в глубину нашей территории. Основные усилия оккупантов – на Покровском направлении, где зафиксировано треть от всех боев за неполные сутки.

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Также захватчики активно действуют на Купянском и Кураховском участках фронта. Об этом в вечерней сводке в среду (917-е сутки полномасштабной войны) сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Защитники государства сдерживают врага, нанося ему значительные потери, подчеркнули в ГШ ВСУ.

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Пустогорода, Белополья, Горелого и Басовки. От артобстрелов и авиаударов путинских армейцев пострадала также гражданская инфраструктура на территории России.

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции в районах Липцев и Волчанска. Один бой (на 16:00) продолжался, ситуация контролируемая. Также враг бил НАРами с вертолетов вблизи Казачьей Лопани, Алисовки и Кудеевки.

17 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Защитники отбивали штурмы недалеко от Синьковки, Колесниковки, Стельмаховки и Кругляковки.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Дружелюбовки, Новоегоровки, Макеевки, Невского, Новосадового. С начала суток украинские воины отразили уже восемь атак.

На Северском направлении россияне дважды атаковали вблизи Спорного. Получили жесткий отпор.

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