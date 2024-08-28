В Пентагоне ответили, изменили ли мнение об ограничениях на удары Украины вглубь России

Политика США касательно нанесения ударов Вооруженных сил Украины вглубь территории РФ американским оружием не изменилась. То есть Соединенные Штаты пока что не разрешают Силам обороны атаковать Россию дальнобойными средствами поражения.

Видео дня

Об этом 27 августа заявил официальный представитель американского министерства обороны Патрик Райдер. Генерал-майор на брифинге в Пентагоне подчеркнул: его страна не воюет с Российской Федерацией.

"Мы не воюем с Россией. Мы не стремимся к конфликту с Россией. Мы просто поддерживаем демократическую страну... и предоставляем возможность защитить себя", – сказал Райдер.

По его словам, украинская армия может использовать американскую помощь для защиты от трансграничных атак, то есть для ответного огня.

"Но что касается дальних, глубоких ударов по России, то наша политика не поменялась", – отметил представитель Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 августа генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов. Он делает это по просьбе Киева.

– Тем временем Россия переместила 90% своей авиации на расстояние, где ее не достанут ракеты ATACMS.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!