Столтенберг созывает срочное заседание Совета Украина-НАТО: что происходит

На среду, 28 августа, генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО. Он делает это по просьбе Киева.

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Об этом сообщает The Guardian. Журналисты ссылаются на пресс-секретаря Альянса Фару Дахлаллах. Отмечается, что встреча будет проходить на уровне послов.

"Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и первоочередных потребностях в состоятельности", - добавила она.

На заседаниях совета обычно присутствуют послы стран-членов НАТО и украинские официальные лица.

"Завтрашняя встреча состоится после недавней волны тяжелых ударов России по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре", – добавила Дахлаллах.

Она подчеркнула, что союзники по НАТО оказали значительную поддержку противовоздушной обороне Украины, и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об успехах на Курщине и объяснил, повлияло ли это на ситуацию возле Покровска. На российской территории, по его словам, украинские воины продолжают продвигаться вперед.

Тем временем российское военное командование взимает на Курщину резервы, надеясь сдержать продвижение украинских войск, однако пока подразделения забирают не из Донбасса, а с других, менее приоритетных для Москвы направлений украинского фронта.