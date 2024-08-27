Операция на Курщине, ситуация в Покровске и возможность диалога с Путиным: главные тезисы пресс-конференции Зеленского

В рамках форума "Украина-2024. Независимость" 27 августа в Киеве президент нашего государства Владимир Зеленский пообщался с представителями отечественных и зарубежных СМИ. Он приоткрыл завесу таинственности вокруг операции Украины на Курщине, ее целей, реализации и последствий, а также упомянул о ситуации на самом горячем направлении фронта в Украине – Покровском.

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Кроме того, президент дал ответы на ряд других вопросов, в том числе о судьбе незаконно построенного оккупантами Крымского моста и прокомментировал чувствительную тему потенциальных переговоров с Россией. OBOZ.UA собрал ключевые тезисы главы государства, которые он озвучил во время общения с журналистами.

Крымский мост: обратный отсчет стартовал?

В ходе пресс-конференции главы государства OBOZ.UA получил возможность задать вопрос Зеленскому. Наша корреспондент напомнила Зеленскому о заявлении главы ГУР Кирилла Буданова, что Крымский мост "рано или поздно" будет уничтожен. И попросила президента хоть намекнуть, когда именно незаконное сооружение может прекратить свое существование.

Услышав вопрос, глава государства рассмеялся.

"ГУР умеет удивить информпространство. Так и есть. Я думаю так: если мы хотим, чтобы что-то случилось, рано или поздно, надо, чтобы оно произошло, а потом сказать об этом", – отметил Зеленский.

ВСУ на Курщине: зачем Украина начала операцию на территории врага и что она даст

Глава государства отбросил предположения о том, что операция ВСУ на Курщине в условиях продвижения россиян в Донецкой области является сомнительным решением. Зеленский подчеркнул, что именно успехи украинских воинов уже на российской территории, в конце концов, приблизят мир. Более того: эта операция является частью широкого плана, следуя которому Украина планирует победить.

"Курщина входит в наш план победы Украины… Одно из направлений, часть которого уже сделана, – это Курщина. Второе направление – это стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира. Третье – мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Четвертое – экономическое" , – сказал президент.

Зеленский добавил, что этот план уже в сентябре планирует представить президенту США Джо Байдену, ведь именно от Штатов в значительной степени зависит способность Украины реализовать задуманное. Также с планом ознакомят обоих кандидатов в президенты этой страны – Камалу Харрис от Демократической партии и Дональда Трампа от Республиканской партии США.

В то же время глава государства открыл некоторые цели, которые ставила перед собой и достигла Украины, начав Курскую операцию. По его словам, речь идет прежде всего о том, что активность ВСУ на Курщине позволила остановить российскую наступательную операцию на севере Харьковщины и не допустить создания желаемых Кремлем "буферных зон" вдоль всей северной границы Украины. Ведь данные как украинской разведки, так и разведок стран-партнеров свидетельствовали о том, что Россия может готовить вторжение не только на Харьковщину, но и, с высокой вероятностью, на Сумщину и Черниговщину.

К тому же Россия, столкнувшись с необходимостью останавливать продвижение украинских сил на Курщине, вынуждена была начать снимать часть подразделений с украинских фронтов, в частности Херсонщины и Запорожья. Из Донецкой области, захват которой является стратегической целью Кремля еще с 2014 года, оккупанты пока войска не отводят. Однако, в конце концов, могут быть вынуждены это сделать. Здесь, по мнению Зеленского, немалую роль сыграет то, насколько растянется Курская операция.

Мирные переговоры: готов ли Киев говорить с Москвой

Киев не исключает полностью возможности переговоров с Россией о завершении войны в будущем. Однако при этом Украина ни при каких условиях не пойдет на уступки в вопросе своих территорий.

"Я не готов обменивать наши территории в рамках каких-либо переговоров. Это первое. Это сложно, действительно, потому что это решение действительно будет зависеть от поддержки наших коллег. Надеюсь, они будут работать дальше и быстрее", – отметил Зеленский.

При этом глава государства считает невозможным диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, потому что этот человек никогда не выполнял ни обещаний, которые давал, ни взятых на себя обязательств.

"Весь мир хотел бы услышать, что Украина нашла компромисс. Но с Путиным компромиссы невозможны. Диалог с ним на сегодняшний день пуст и бессодержателен, потому что он не стремится к дипломатическому окончанию войны", – отметил Зеленский, отвечая на вопрос о том, что для него означает победа.

Самая массированная атака РФ за всю войну: президент рассказал о преступлении врага и участии F-16 в отражении нападения

Состоявшаяся 27 августа пресс-конференция не могла миновать без упоминания о самой массированной атаке РФ на Украину, состоявшейся накануне. Так, глава государства рассказал, что во время последних обстрелов Украины Россия нанесла 230 ударов. Система защиты сработала, однако серьезных повреждений энергосистемы избежать не удалось. Поэтому фиксируются ограничения энергоснабжения, однако, считает президент, ситуацию удастся исправить.

"Что касается деталей по разрушениям ГЭС или другого... Я не поддерживаю, когда враг знает, какие конкретно повреждения он нанес своим ударом Украине, энергосистеме и т.д. Есть детали, которые должен знать весь мир, о том, что Россия творит здесь, на нашей земле... Но в каком состоянии те или иные наши сооружения и что мы там сейчас делаем – пусть это останется в тишине", – отметил Зеленский.

В то же время президент сообщил, что в отражении вражеской атаки были задействованы недавно появившиеся в украинском небе западные истребители F-16. И они показали высокую эффективность в защите украинцев от российского террора.

"F-16 – очень-очень хороший результат. Многие об этом говорили, но уже в рамках этой огромной ракетной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. Спасибо партнерам за то, что предоставили нам эти F-16", – подчеркнул. он.

Впрочем, добавил Зеленский, предоставленных самолетов все еще слишком мало. Также Украина нуждается в продолжении подготовки пилотов для этих истребителей, в связи с чем глава государства выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны США в этом направлении.

"Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно еще тренировать пилотов. У нас есть предложения к США, это, собственно, зависит от их разрешения. Они должны положительно и реально на это смотреть, потому что мы говорим о наших территориях. не об американских", – резюмировал Зеленский.

Украина продолжает вооружаться: президент заявил об успешных испытаниях первой украинской баллистической ракеты

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно провела испытание первой баллистической ракеты собственного производства. Он отметил, что не может вдаваться в детали о новой разработке по понятным причинам, однако подчеркнул: общество должно быть благодарно тем соотечественникам, которые работают на предприятиях украинского ВПК.

"Я хотел бы, чтобы была оценка обществом наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях. Было испытание, положительное, первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс. Деталями об этой ракете больше не могу поделиться" , – сказал Зеленский.

Как государство планирует возвращать домой украинцев, убежавших от войны за границу

Президент отметил: за рубежом сейчас находятся около 7,5 млн граждан нашего государства, которые вынуждены были уехать из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ. Государство заинтересовано в том, чтобы не потерять этих людей. Однако возвращаться на родину украинцы должны по собственной воле, а не по принуждению.

Поэтому государство прилагает усилия, чтобы создать условия для возвращения своих граждан. В частности, в том, чтобы обеспечить их рабочими местами.

В то же время, по словам Зеленского, многие граждане нашего государства, которые выбрали оставаться за границей, потеряли на войне своих близких.

"Прежде всего это касается Польши и Германии, где большинство наших украинцев. Я считаю, что сегодня нам нужно наработать политику для этого института и принять решение осенью... Я только за, если украинцы приедут, но только без принуждения. Поэтому здесь есть важный момент, я поднимал этот вопрос, есть украинцы, которые работают в Германии, Польше, других странах. А есть не работающие украинцы. Я не хочу характеризовать не работающих там украинцев, но понятно, что политически выгодно тратить финансовую помощь на третий год войны, а не отправить их в Украину", – подчеркнул президент.

Президент объявил о начале ротаций подразделений на фронте и об "усилении Покровска"

Также глава государства сделал важное объявление о ротации военных на фронте. По его словам, хотя ротации пока не фундаментальны, они являются значительным прогрессом.

Наличие ротаций на передовой, подчеркнул Зеленский, первый шаг к обеспечению лучших условий для военных и повышению их эффективности в боевых действиях.

"Увеличилось количество людей, которые начали готовиться. Это очень поможет ребятам иметь хоть какие-то ротации. Потому что впервые начались какие-то ротации. Фундаментальными ротациями я это пока не могу назвать. Но буду откровенным: есть начало, это очень важно. И об усилении Покровска постоянно говорим", – рассказал Зеленский.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в рамках форума главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об успехах на Курщине и объяснил, повлияло ли это на ситуацию возле Покровска. На российской территории, по его словам, украинские воины продолжают продвигаться вперед.

Между тем, российское военное командование стягивает на Курщину резервы, надеясь сдержать продвижение украинских войск, однако пока подразделения забирают не с Донетчины, а с других, менее приоритетных для Москвы направлений украинского фронта.