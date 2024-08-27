Зеленский заявил об успешном испытании первой украинской баллистической ракеты

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине провела испытания первой баллистической ракеты собственного производства. Глава государства заверил, что испытания состоялись успешно.

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Также президент отметил, что отечественный оборонно-промышленный комплекс продолжает усердную работу. Об этом Зеленский заявил на форуме "Украина-2024. Независимость".

По словам президента, деталями о новой баллистической разработке он поделиться не может. При этом Зеленский отметил, что испытания нового ракетного вооружения прошли успешно.

Также глава государства отметил, что от общества должа быть оценка тех людей, которые ежедневно работают на оборонных предприятиях страны.

"Я хотел бы, чтобы была оценка общества наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях. Было испытание, положительное, первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс. Деталями об этой ракете больше не могу поделиться", – сказал Зеленский.

Напомним, в День Независимости Украины Зеленский сообщил о первом применении отечественной ракеты-дрона "Паляница". Ее запустили по военному объекту врага, и цель была эффективно поражена.

OBOZ.UA рассказывал, что известно об украинской разработке, какая именно цель уже поражена и как выглядит смертоносное оружие.