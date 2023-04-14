Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку: оккупанты ведут наступления на четырех направлениях и ускорили выдачу паспортов РФ – Генштаб

В Украине начались уже 415-е сутки героического противостояния широкомасштабной вооруженной агрессии РФ, накануне наши защитники отбили 49 атак врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Именно на этих участках оккупанты ведут наступления, несмотря на значительные потери, а на захваченных территориях все еще пытаются ускорить выдачу украинцам паспортов государства-террориста.

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На фронте одни из самых ожесточенных боев продолжаются за Бахмут и Марьинку. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 14 апреля.

Агрессор продолжает ведение захватнической войны, игнорируя Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре. В течение 13 апреля российская армия нанесла 19 авиаударов и совершила 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность российских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Беларуси продолжают находиться определенные подразделения территориальных войск ВС РФ, последние присутствуют и в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. Накануне враг обстрелял Галаганову на Черниговщине; Студенок, Искрисковщину и Волфино на Сумщине, а также Уды, Казачью Лопань, Тернову, Старицу, Гатище, Николаевку и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелам от агрессора подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки оккупанты вели безуспешные наступательные действия возле Дибровы и Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении захватчики продолжают вести наступления. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Враг провел безуспешные атаки в районах Богдановки и Предтечино. От его обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Зализне Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты безуспешно наступали в сторону Северного, обстреляли из артиллерии Новокалиново, Степное, Авдеевку, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловку на Донетчине.

На Марьинском направлении за сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, ВС РФ обстреляли Невельское, Красногоровку, Марьинку, Победу, Новомихайловку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Вместе с тем обстреляли населенные пункты рядом с линией боевого столкновения, среди которых Ольговское, Красное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Россия продолжает насаждать "паспортизацию" гражданам Украины. В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области захватчики заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь паспорта РФ.

Особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Известно, что так называемые отделы миграционной службы РФ работают без выходных. Приоритет у госслужащих и военнослужащих первого армейского корпуса.

Авиация Сил обороны накануне нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению аналитиков Института изучения войны, сейчас российские оккупанты не способны проводить несколько наступательных операций одновременно. Армия РФ значительно ослабела, командование вынуждено было перебросить захватчиков из Авдеевского направления на Бахмут для усиления штурмов.

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