Самые ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку: Силы обороны отразили 43 атаки врага – Генштаб

Россия не оставляет попыток полностью оккупировать украинскую Донетчину. На Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение 26 апреля украинские воины отразили 43 атаки российских захватчиков, самые ожесточенные бои шли за Бахмут и Марьинку.

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Украинские пилоты тем временем нанесли 11 ударов по врагу. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в традиционной вечерней оперативной сводке.

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отбито 43 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – рассказали в Генштабе.

За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА типа Supercam.

Тем временем враг не прекращает обстрелы позиций украинских воинов и мирных населенных пунктов. За сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 31 авиационный удар. Также захватчики 26 раз обстреляли территорию Украины из РСЗО.

В результате вражеских обстрелов есть раненые среди мирного населения, разрушены, повреждены частные жилые дома и гражданская инфраструктура.

Не снижается угроза ракетных и авиационных ударов войск РФ по всей территории нашего государства.

В целом на разных направлениях ситуация на протяжении 26 апреля была такой:

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток враг производил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Медведевка, Галагановка, Леоновка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Шпиль и Николаевка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое в Харьковской области.

– На Купянском направлении артиллерийским и минометныме обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

– На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы совершались в районах населенных пунктов Терны, Торское, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменнское, Спорное Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Пивничного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

– На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток враг совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времьевка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Берегово Херсонской области и Херсон.

Напомним, накануне в Генштабе рассказали, что ВСУ нанесли 9 ударов по позициям врага: уничтожили скопление личного состава и военной техники и три объекта ПВО.

Всего в течение 25 апреля защитники Украины "денацифицировали" 640 оккупантов. Также продолжалась "демилитаризация" вражеской техники, в частности, украинские воины накануне уничтожили 4 танка и 14 артсистем ВС РФ.

Общие безвозвратные потери врага в живой силе к утру 26 апреля достигли 188 410 российских захватчиков.