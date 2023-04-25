ВСУ нанесли 9 ударов по позициям врага: уничтожили скопление личного состава и военной техники и три объекта ПВО – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают нести потери на войне в Украине. В частности, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу.

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Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения личного состава и военной техники и радиолокационную станцию российских агрессоров. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 25 апреля.

Российские обстрелы

В то же время, армия государства-террориста не прекращает терроризировать обстрелами мирное население Украины. В частности, в течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных удара с ЗРК С-300 по центру города Купянск Харьковской области. В результате военного преступления погибли и ранены среди гражданского населения, разрушено здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта и повреждена другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.

Кроме того, основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены 36 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Коренек, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечая, Огурцово, Гатище, Амбарное на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Верхнекаменное и Переездное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. За сутки противник безуспешно вел наступление в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клещиевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия недалеко от Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Прасковьевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял более 30 населенных пунктов. Среди них – Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Горькое, Белогорье Запорожской области и Дудчаны, Берислав, Веселое, Высунцы, Инженерное, Кизомис, а также город Херсон. В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомис повреждено более 10 жилых домов мирных граждан, 2 из них полностью разрушены. Также разрушения потерпели местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на оккупированных территориях

Россияне используют детские образовательные учреждения временно оккупированных и захваченных территорий в собственных целях – обустраивают там свои военные объекты, прикрываются живым щитом из детей и преподавательского состава. Так, в Урзуфе Мариупольского района Донецкой области, на территории одного из детских лагерей отмечено размещение до 200 военнослужащих русских оккупационных войск из числа мобилизованных.

Также захватчики продолжают совершать мародерство. В частности, в населенном пункте Кардашинка Скадовского района Херсонской области военнослужащие российских оккупационных войск ночью обыскивают дома, угоняют бытовую технику и легковые автомобили у мирных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что оккупанты ведут наступательные действия на востоке Украины сразу на нескольких направлениях, самые ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута и Авдеевки. Невзирая на колоссальные потери, российская армия не оставляет попыток окружить и захватить населенные пункты;

– оккупанты на Запорожском направлении во время рытья окопов раскопали скотомогильник, в результате чего все вражеское подразделение подхватило сибирскую язву.

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