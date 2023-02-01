Самые трудные бои еще впереди: Данилов рассказал, откуда ВСУ ждут нового наступления России

Украина готовится к обширной эскалации со стороны России. Следующие несколько месяцев будут решающими в войне и самые трудные бои еще впереди.

Видео дня

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Sky News.

Он призвал западных союзников отправить больше оружия, включая реактивные самолеты "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании и истребители других партнеров.

"Российская Федерация сейчас готовится к максимальному обострению. Она сейчас собирает все возможные и невозможные силы, которые у нее есть, проводит сейчас обучение, тренировки", – сказал Данилов.

Он не исключил, что президент РФ Владимир Путин попробует еще одну масштабную атаку с севера, юга и востока, как это было 24 февраля 2022 года. Возможно даже к годовщине полномасштабного вторжения.

"Мы понимаем, что все на столе… Я могу сказать, что мы не исключаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели", сказал – Данилов.

Он отметил, что украинские военные готовятся ко всем возможным сценариям и на этот раз Украина имеет гораздо большую поддержку от западных партнеров, чем 12 месяцев назад.

"Те страны, которые помогают нам в нашей борьбе, начали оказывать нам максимальную помощь", - сказал секретарь СНБО.

В то же время Данилов сказал, что пока не видно признаков того, что Россия планирует что-то именно на 24 февраля.

"Мы будем продолжать следить за этим", – отметил он.

По словам Данилова, он предполагает, что около половины из более чем 320 тысяч солдат, мобилизованных Россией в сентябре прошлого года, будут привлечены ко второй волне, если бы она не пришла.

Первая половина живой силы уже была развернута в Украине для пополнения российских линий после того, как войска Москвы понесли значительные потери.

Украина также заплатила высокую цену убитыми и ранеными военнослужащими и гражданскими лицами.

Однако главный силовик предсказал еще более кровавые дни впереди.

"Конечно. Мы прошли через тяжелый период, но я осознаю, что главные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне", – сказал Данилов.

Вот почему украинцы отчаянно хотят, чтобы их западные партнеры послали больше летального оружия как можно скорее. Получив танки с опозданием, Украина пытается получить скоростные реактивные самолеты.

"Было бы здорово, если бы это были реактивные самолеты Typhoon. F-16 также неплохие. Любая помощь была бы полезна", – сказал Данилов.

Он отметил, что у Украины есть свой план в войне, которыйона держит в секрете, но делится им с главными партнерами.

"У нас есть свои планы, и они нам понятны, но они секретны. Они не скрыты от наших главных партнеров: Великобритании, США и других стран, которые нам помогают. Мы будем следовать нашему плану", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что конечная цель — вернуть всю территорию, захваченную российскими войсками — не только с 24 февраля 2022 года, но и после того, как Россия начала свое первое вторжение в Украину еще в 2014 году, захватив Крымский полуостров и поддержав так называемых сепаратистов на Донбассе

"Мы обязательно победим, потому что нас поддерживает весь мир", – подчеркнул Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что Украина не пойдет ни на какие уступки в отношении территорий. В том числе и касательно крымского полуострова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!