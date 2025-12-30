Самый яркий 'хлопок': СБУ показала топ спецопераций 2025 года. Видео

Служба безопасности Украины в 2025 году провела серию результативных спецопераций против военных объектов Российской Федерации. Удары наносили на разных направлениях, в частности в тылу противника и на временно оккупированных территориях. События происходили в течение 2025 года, об итогах сообщили в конце года.

Об этом сообщил официальный паблик Службы безопасности Украины, обнародовав видео с подборкой операций. В сообщении отмечается, что действия были системными и направленными на снижение военного потенциала РФ.

В СБУ отметили:"Враг получал сильные и точные удары там, где совсем этого не ожидал".

В СБУ подчеркнули, что операции планировались с учетом уязвимых мест противника. Часть ударов длилась считанные часы, но имела долговременные последствия. По словам представителей службы, отдельные эпизоды стали знаковыми для всей кампании 2025 года.

Факты и цифры

Во время операции"Паутина" за несколько часов был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ. Заявленные потери противника превысили 7 миллиардов долларов. В бухте Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby поразили носитель крылатых ракет "Калибр" – подводную лодку класса "Варшавянка", что сократило ракетный потенциал РФ в Черном море.

Третий удар по Крымскому мосту, по данным СБУ, серьезно повредил опорные конструкции. Дальнобойные удары по нефтеперерабатывающим заводам в глубоком тылу РФ привели к сокращению экспорта нефти более чем на 30 процентов и ограничили возможности так называемого теневого флота. Также сообщается об уничтожении военной техники агрессора на миллиарды долларов как на фронте, так и в тылу.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Как писал OBOZ.UA, 3 августа Силы обороны Украины нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов аэропорта "Сочи" в Краснодарском крае России. На пораженном объекте начался мощный пожар. На аэродроме также размещалась армейская авиация оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!