'Санитарная зона' может проходить и через Москву': Данилов резко ответил Путину

"Санитарная зона", о которой говорил российский диктатор Владимир Путин, безусловно, будет создана. Только не в Украине, и не Путиным – она будет проходить по территории России где-то через Москву.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона. Он резко прокомментировал слова Путина о "санитарной зоне" в Харьковской области.

По словам Данилова, такую зону безопасности организуют украинские военные, чтобы российские террористы не нападали на нашу страну.

"Конечно, "санитарная зона" будет сделана, но точно не Путиным, а украинским войском. Причем не только украинским войском, а я более чем уверен, что в этом будут участвовать и другие страны. И эта "санитарная граница" будет проходить на территории границ таких городов, как Москва, может, немного дальше", – заявил Данилов.

По его словам, подобную "санитарную зону" Украина хочет организовать после победы в войне с Россией. Создание такой границы будет одним из условий в переговорах с РФ о ее капитуляции, добавил секретарь СНБО.

Напомним, что кремлевский диктатор после перевыборов себя, которые он провел в минувшие выходные, заявил во время пресс-конференции в своем штабе о намерении создать "санитарную зону" на территории, "подконтрольной киевскому режиму".

Отвечая на вопрос о том, не планирует ли он захватить Харьковскую область "с целью не допустить обстрелы Белгородской", Путин заявил:

"Не исключаю, что нам придется в какой-то момент создать определенную санитарную зону на территории, подчиненной киевскому режиму. Глубина ее будет такой, чтобы сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства".

Как сообщал OBOZ.UA:

Путинский представитель Дмитрий Песков попытался как-то оправдать слова диктатора Путина о необходимости создания в Украине "санитарной зоны". По его словам, глава Кремля подразумевал принятие мер "по безопасности территории РФ, которая подвергается атакам".

На самом деле, идея Путина сделать на территории Украины "санитарную зону" обречена на провал, ведь Россия не может защитить от обстрелов даже свои приграничные регионы. Гибридная форма ведения войны, изобретенная Путиным, сегодня работает против него, отметил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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