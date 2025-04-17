САУ Zuzana, ракеты для IRIS-T и боеприпасы: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В него вошли самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, ракеты системы ПВО IRIS-T, бронетехника и пехотное вооружение.

Видео дня

Об этом сообщил сайт федерального правительства Германии. Отмечается, что в целом Германия оказала военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро.

Она предоставляется двумя разными способами: за средства федерального правительства, которые используются для финансирования поставок военного оборудования, а также это поставки из запасов Бундесвера.

Так, три колесные 155-мм установки Zuzana 2 Германия передала в рамках совместного проекта с Данией и Норвегией.

Украина также получила 66 бронированных машин с усиленной защитой от мин (MRAP), танковые боеприпасы для Leopard 2, 27 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, 1000 снарядов калибра 122 мм к советским системам.

Кроме того, Берлин передал Киеву шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, четыре машины разминирования WiSENT 1 MC и два дополнительных минных плуга.

Также в список вошли 41 наземная обзорная РЛС, зенитные ракеты к системам IRIS-T SL/SLM и 35-мм боеприпасы HEI-T для Gepard.

Значительная часть помощи приходится на беспилотные системы и пехотное вооружение.

Германия передала Украине 150 барражирующих боеприпасов HF-1, 10 морских беспилотников Sonobot и 70 разведывательных комплексов Vector.

Также в перечень военной помощи вошло большое количество пехотного снаряжения и спецсредств, 92 инфракрасных бинокля, 187 лазерных дальномеров, 150 000 жгутов и 1300 спальных мешков.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания поддержит Германию, если Берлин примет решение передать Украине ракеты Taurus. В Лондоне давно выступают за то, чтобы эти ракеты появились на вооружении ВСУ, но окончательное решение за ФРГ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!