Сбежать удалось не всем: 79 бригада под Кураховым отразила штурм с участием 27 единиц бронетехники РФ. Видео

Вечером 15 августа российские оккупанты применили для прорыва обороны Таврических десантников под Кураховым в Донецкой области 27 единиц техники. По меньшей мере, 7 из них были уничтожены на поле боя.

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Эффектное видео показали у Telegram 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Военные отметили, что россияне отправили на штурм 3 танка, 23 бронемашины и 1 багги.

"Наши воины встретили их по-десантному – поразили танк и 5 боевых бронированных машин с пехотой. Вдобавок сожгли и багги", – сообщили бойцы.

Они отметили, что после первых попаданий техника захватчиков начала бежать с поля боя – наступать ли в обратном направлении. Однако успешно выполнить эту задачу удалось не всем.

"Это заслуга наших артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов, наших героических десантников в окопах на переднем крае", – отметили в 79 одшб.

Напомним, в Курской области России, где идет наступательная операция украинских сил, поражена очередная большая колонна техники ВС РФ. По словам "военкора", заявившего о потерях, на этот раз российскую колонну техники разбили в районе поселка Коренево. Населенный пункт расположен между Рыльском и Судьей. В настоящее время точные данные о потерях, понесенных путинскими войсками на Курщине, неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады поразили несколько групп российской военной техники, которая скрывалась в лесах или разъезжала по полям и населенным пунктам Донбасса. Итогом явилось уничтожение девяти вражеских бронемашин и танков.

– Воинам Сил обороны Украины за одну операцию удалось ликвидировать сразу десяток российских оккупантов в Курской области государства-агрессора России. Удар был нанесен по грузовику с российскими военными.

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