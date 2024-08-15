За несколько минут уничтожено десяток российских солдат: ВСУ устроили успешную засаду на Курщине. Видео

Воинам Сил обороны Украины за одну операцию удалось ликвидировать сразу десяток российских оккупантов в Курской области государства-агрессора России. Удар был нанесен по грузовику с российскими военными.

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Операцию провели бойцы 8-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Видео опубликовали в Telegram-канале ССО в четверг, 15 августа.

"Во время проведения специальных действий в тылу противника операторы группы специального назначения уничтожили вражеский грузовик, заполненный военнослужащими РФ. Часть из них пыталась укрыться в посадке, но также была уничтожена операторами ССпО", – говорится в сообщении.

Также там уточнили, что для выполнения задачи защитникам Украины понадобилось несколько минут. После этого группа продолжила боевую работу на других участках.

15 августа стало известно, что в Курской области РФ спецназовцы СБУ взяли в плен сразу 102 российских военнослужащих. Среди них оказались и наемники так называемого кадыровского спецназа "Ахмат".

Также ранее появилась информация, что 14 августа в Курской области России более роты оккупантов сдалась в плен. На видео в сети были видны десятки людей в военной форме, лежащие на земле с поднятыми руками.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW говорят, что украинская операция в Курской области оказывает ощутимое оборонное и логистическое влияние на территории России, ведь ВСУ заблокировали некоторые трассы и железнодорожные пути, которыми россияне подвозили технику и силы на фронт в Украине. Чтобы сдержать наступление на своей территории, правительство РФ вводит режим ЧС в других регионах и продолжает вербовать в армию новобранцев.

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