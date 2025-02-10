'Сбиение, упал!' В Воздушных силах показали работу по российским 'Шахедам' на востоке. Видео

Защитники неба в ночь на 10 февраля уничтожили над Украиной шесть десятков российских дронов-камикадзе типа Shahed. И часть сбитых целей принадлежит бойцам подразделений воздушного командования "Восток".

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В командовании Воздушных сил ВСУ отметили их работу. Также в сети показали соответствующее видео.

"Боевая работа в зоне ответственности воздушного командования "Восток", – говорится в подписи к кадрам.

На них видно, как воины из состава мобильных огневых групп ночью ведут огонь по вражеским целям из зенитных пулеметных комплексов на пикапах, а также из стрелкового оружия.

"Сбитие, упал", – прокомментировал один из бойцов уничтожение "Шахеда".

На кадрах, снятых уже утром, видно, что сбитый российский дрон "приземлился" в поле, разлетевшись на обломки.

"Продолжаем нашу борьбу! Вместе победим!" – отметили защитники из воздушного командования "Восток".

Напомним: во время атаки, продолжавшейся с вечера 9 февраля по утро этих суток, российские оккупанты запустили по Украине 83 дрона разных типов. Из них Силы обороны сбили 61 БПЛА, еще 22 беспилотника-имитатора были локационно потеряны. Из-за атаки пострадали несколько областей.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дроновых атак на Украину Россия запускает не только ударные "Шахеды", но и имитационные дроны "Гербера". И в последнее время россияне начали оснащать их боевыми частями.

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