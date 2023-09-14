Сбили четыре 'Шахеда' в Сумской области и продвинулись в Луганской области: Наев отметил подвиги украинских воинов. Видео

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев наградил воинов из состава мобильной огневой группы. Эти защитники Украины в течение месяца сбили из стрелкового оружия четыре вражеских ударных дрона типа Shahed над Сумской областью.

Также он отметил воинов, защищавших Украину в Луганской области. Об этом Наев сообщил в своем Telegram-канале.

"Отметил наших победоносных воинов из состава мобильной огневой группы, которые в течение месяца сбили из стрелкового оружия четыре "Шахеда" над Сумщиной", – отметил он.

По словам командующего Объединенными силами, это обычные ребята, хорошо обученные и очень мотивированные, выполняющие задачи по прикрытию украинского неба. Он пожелал им и дальше победных результатов.

Также Наев поздравил бойцов, недавно вернувшихся из оперативно-тактической группировки "Лиман", в составе которой обороняли украинскую землю в Серебрянском лесничестве и возле Белогоровки.

"В течение четырех месяцев они выполняли сверхсложные задачи обороны и смогли продвинуться вперед. Вместе победим!" – резюмировал он.

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Напомним, Сергей Наев поздравил бойцов танковых войск с профессиональным праздником. По словам генерал-лейтенанта, танковые подразделения являются незаменимой мощной силой, способной дать отпор врагу.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября поздравил наших воинов с Днем танковых войск, поблагодарив их за отвагу и непобедимый характер. Он отметил, что в 2022 году в эти дни завершилась Харьковская наступательная операция, большую роль в которой сыграли именно танкисты.

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