'Сбили крышей штаба ЧФ РФ?' Аксенов заявил об 'успешном' сбитии ракет в Крыму и был жестко высмеян россиянами и их поклонниками

В оккупированном россиянами Севастополе местные Telegram-каналы сообщают о взрыве в штабе Черноморского флота РФ. В то же время так называемый глава оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов заявил, что ракеты были "успешно" сбиты.

Россияне сразу же отреагировали на заявление Аксенова и высмеяли его в сети. В частности, многие написали в комментариях, что ракета действительно была сбита, однако крышей штаба Черноморского флота.

Новость дополняется...