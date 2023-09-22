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"Сбили крышей штаба ЧФ РФ?" Аксенов заявил об "успешном" сбитии ракет в Крыму и был жестко высмеян россиянами и их поклонниками

Иванна Шепель
War
1 минута
1,3 т.
'Сбили крышей штаба ЧФ РФ?' Аксенов заявил об 'успешном' сбитии ракет в Крыму и был жестко высмеян россиянами и их поклонниками

В оккупированном россиянами Севастополе местные Telegram-каналы сообщают о взрыве в штабе Черноморского флота РФ. В то же время так называемый глава оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов заявил, что ракеты были "успешно" сбиты.

Россияне сразу же отреагировали на заявление Аксенова и высмеяли его в сети. В частности, многие написали в комментариях, что ракета действительно была сбита, однако крышей штаба Черноморского флота.

"Сбили крышей штаба ЧФ РФ?" Аксенов заявил об "успешном" сбитии ракет в Крыму и был жестко высмеян россиянами и их поклонниками
"Сбили крышей штаба ЧФ РФ?" Аксенов заявил об "успешном" сбитии ракет в Крыму и был жестко высмеян россиянами и их поклонниками

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