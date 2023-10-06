Сбили вражескую 'Сушку': Порошенко показал уничтожение российского самолета бойцами УГА Видео

Один из бойцов Украинской добровольческой армии точным выстрелом из ПЗРК "Игла" сбил российский военный самолет "Су".

Видео удачного попадания обнародовал в сети лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Ребята, которым мы передали тренажер для обучения операторов ПЗРК – уже успели научиться и взорвать российскую "Сушку". Вот, что такое правильные инвестиции. Спасибо за видео Украинской добровольческой армии – УДА. Ребята, это – непревзойденно", – написал он.

Видео дня

Тренажер для операторов ПЗРК стоит более полутора миллионов гривен, в очереди за ним стоят подразделения ВСУ, пояснил политик.

В прошлом году Порошенко передал в военный учебный центр Украинской добровольческой армии современный тренажер по подготовке операторов ПЗРК. Руководитель центра – заместитель Командующего УГА Роман Танетко с позывным Рембо, который является депутатом Днепропетровского облсовета от ЕС, а также бывшим командиром штурмовой роты.

В 2014 году "Рембо" добровольцем пошел в АТО и прошел самые горячие точки: Авдеевку, Волноваху, Пески, Красногоровку. Поэтому хорошо знает, насколько важно обучение военному делу.

В учебном центре УГА готовят артиллеристов, парамедиков, штурмовые отряды, аэроразведку. Инструкторы – люди с большим военным опытом, а выпускники воюют на самых горячих участках фронта.