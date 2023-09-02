'Сбитые летчики России': 3 сентября состоится премьера фильма о сопротивлении оккупантам в небе. Видео

В воскресенье, 3 сентября, состоится премьера документального фильма под названием "Сбитые летчики России". По сюжету это картина о сопротивлении российским оккупантам в небе.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Фильм покажут в 22.15 в эфире национального телемарафона. Он из цикла "Военная разведка Украины" (чтобы просмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Лента описывает самые значительные эпизоды противостояния Сил безопасности и обороны Украины воздушному нашествию россиян во время полномасштабного вторжения и содержит: потрясающие кадры уничтожения самолетов, вертолетов, ракет и дронов России; уникальные свидетельства украинских разведчиков, пилотов и зенитчиков; показательные истории пленных-русских", – говорится в сообщении.

Кроме того, в картине впервые раскрыты детали самой успешной за всю историю нашего государства спецоперации ГУР МО Украины под кодовым названием "Синица".

Она состоит в том, что благодаря тщательно спланированной и четкой работе наших военных разведчиков российский пилот перегнал на украинскую территорию вертолет МИ-8АМТШ ВКС РФ, загруженный компонентами в боевые самолеты.

"Смогли найти правильный подход к пилоту, вывезти незаметно всю его семью, и в конце концов создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где сели, то попробовали убежать. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы взять живыми, но есть что имеем", – сказал о спецоперации начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

"Операция ГУР МО Украины "Синица" была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить в то время самый современный советский МИГ-21. Эту уникальную историю правильного российского летчика, более нескольких историй неправильных российских пилотов, покажем в воскресенье, 3 сентября", ― анонсировал автор цикла "Военная разведка Украины" Артем Шевченко.

Также, в День Военной разведки, 7 сентября, документальный фильм "Сбитые летчики России" будет опубликован на YouTube-канале ГУР МО Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в Украине будет покончено с коррупцией и воровством на государственном уровне. Многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил, в государстве больше не будет.

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