'Как всегда – уже не будет': Зеленский пообещал наказать всех, кто грабил десятилетиями Украину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в Украине будет покончено с коррупцией и воровством на государственном уровне. Многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил, в государстве больше не будет.

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Об этом глава государства заявил в ежедневном традиционном обращении к гражданам. Он выразил благодарность украинским правоохранителям за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Безусловно, мы защитим Украину и вернем свободу всей земле. И каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы – те же. Демократия – наверное, такая же бурная. Свобода – одна из самых больших в Европе, как всегда. Но точно без многолетнего "как всегда" по отношению к тем, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила", – отметил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский отметил три украинских города, которые в эту субботу отмечают свой день: Одессу, Сумы и Лисичанск.

"Одесса. Наша опора на юге, на Черном море. Город, который вместе с Украиной имеет и всегда будет иметь глобальное значение", – подчеркнул президент.

"Мы защитили Одессу от уничтожения. Потому что ничего другого, кроме деградации, российский режим не способен принести. И мы вернем Одессе безопасность. Всегда Одесса была такой, что в ней чувствуешь легкость и счастье. Такой Одесса и будет. Поздравляю вас с вашим Днем!" – сказал Зеленский.

"Сумы. Наш форпост на северо-востоке. Каждый год во вторую субботу сентября отмечает свой день. И будет отмечать всегда свободным, всегда украинским", – отметил глава государства.

"Несмотря на все, Сумщина живет. Сумы живут, дают силу всей области. И когда я был в городе, я почувствовал, что там есть вера. Вера, что зло не станет выше. Вера в людей. Вера в Украину. Вера в то, что мы обязательно пройдем это время. И победим. Так будет. Сумы, поздравляю вас!" – добавил он.

"И третий город – Лисичанск. Город, который Украине еще предстоит вернуть вместе со всей Луганщиной. Сегодня никто не назовет конкретной даты, когда город будет снова свободен. Но каждый, кто воюет и работает ради Украины, делает все возможное, чтобы наши города и села, которые сейчас находятся в оккупации, могли снова почувствовать нормальную и свободную жизнь", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне Зеленский сообщил, что провел совещание с украинскими правоохранителями. Он заверил, что эта осень должна быть плодотворной в вопросе очищения государства от тех, кто до сих пор пытается ослаблять его изнутри.

– Также Зеленский отметил, что какие-либо договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным не способны привести ни к каким положительным результатам, поскольку Кремль не придерживается собственных обещаний. Последние события в РФ, в которых погиб глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, показывают, что российский фюрер ослаб и вынужден расправляться с врагами таким террористическим методом.

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