Сбитый в Украине реактивный Shahed-238 состоит из западных компонентов – Defense Express

Защитникам украинского неба удалось приземлить новый Shahed-238 – эти дроны-камикадзе, как и предыдущие модели, российским оккупантам передал Иран. Подробный анализ этого БПЛА показал, что он, включая главный компонент – малогабаритный реактивный двигатель, собран из комплектующих, производимых в странах Запада.

Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. В его распоряжении оказался отчет о разборке этого дрона.

Из него стало известно, что Иран, несмотря на все введенные против него санкции, до сих пор имеет доступ к целому перечню компонентов западного производства, которые иранцы используют для изготовления обновленных "Шахедов".

Реактивный двигатель Shahed-238 был идентифицирован как продукт чешской компании PBS Velká Bíteš – двигатель типа TJ150. Именно он обеспечивает "Шахеду" скорость около 520 км/ч на маршевом участке полета.

За навигацию Shahed-238 отвечает традиционная для этих БПЛА система из спутниковой и инерциальной систем. Для принятия сигналов спутниковой навигации используется блок из четырех антенн TW1721 от канадской компании Tallysman.

Обработка сигналов спутниковой навигации обеспечивается за счет микросхем AD9361BBCZ от Analog Devices, микроконтроллера MIMXRT1052 от NXP USA Inc и микросхем N63A0QI от Intel – все это американские компании.

Блок инерциальной навигации также построен на западной электронике с использованием микросхем микроконтроллера STM32F405 производства фирмы STMicroelectronics (Швейцария) и модуля инерциальных измерений iSensor ADIS16480 от Analog Devices (США). Модуль управления и управления полетом Shahed-238 построен вокруг микропроцессора TMS320 F28335PGFA от Texas Instruments (США).

"Иранский Shahed-238 собран из иностранных комплектующих, которые доступны на гражданском рынке. В то же время путь попадания в Тегеран таких вещей, как миниатюрные реактивные двигатели из Чехии, достаточно интересен для исследования. Потому что как раз его вполне возможно сделать невозможным", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Украины сбили первый Shahed-238 с реактивным двигателем. Он летел со скоростью около 500 км/ч.

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