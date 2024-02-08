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Сбитый в Украине реактивный Shahed-238 состоит из западных компонентов – Defense Express

София Закревская
War
2 минуты
3,0 т.
Сбитый в Украине реактивный Shahed-238 состоит из западных компонентов – Defense Express

Защитникам украинского неба удалось приземлить новый Shahed-238 – эти дроны-камикадзе, как и предыдущие модели, российским оккупантам передал Иран. Подробный анализ этого БПЛА показал, что он, включая главный компонент – малогабаритный реактивный двигатель, собран из комплектующих, производимых в странах Запада.

Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. В его распоряжении оказался отчет о разборке этого дрона.

Из него стало известно, что Иран, несмотря на все введенные против него санкции, до сих пор имеет доступ к целому перечню компонентов западного производства, которые иранцы используют для изготовления обновленных "Шахедов".

Реактивный двигатель Shahed-238 был идентифицирован как продукт чешской компании PBS Velká Bíteš – двигатель типа TJ150. Именно он обеспечивает "Шахеду" скорость около 520 км/ч на маршевом участке полета.

Сбитый в Украине реактивный Shahed-238 состоит из западных компонентов – Defense Express
Сбитый в Украине реактивный Shahed-238 состоит из западных компонентов – Defense Express

За навигацию Shahed-238 отвечает традиционная для этих БПЛА система из спутниковой и инерциальной систем. Для принятия сигналов спутниковой навигации используется блок из четырех антенн TW1721 от канадской компании Tallysman.

Сбитый в Украине реактивный Shahed-238 состоит из западных компонентов – Defense Express

Обработка сигналов спутниковой навигации обеспечивается за счет микросхем AD9361BBCZ от Analog Devices, микроконтроллера MIMXRT1052 от NXP USA Inc и микросхем N63A0QI от Intel – все это американские компании.

Блок инерциальной навигации также построен на западной электронике с использованием микросхем микроконтроллера STM32F405 производства фирмы STMicroelectronics (Швейцария) и модуля инерциальных измерений iSensor ADIS16480 от Analog Devices (США). Модуль управления и управления полетом Shahed-238 построен вокруг микропроцессора TMS320 F28335PGFA от Texas Instruments (США).

Сбитый в Украине реактивный Shahed-238 состоит из западных компонентов – Defense Express
Сбитый в Украине реактивный Shahed-238 состоит из западных компонентов – Defense Express

"Иранский Shahed-238 собран из иностранных комплектующих, которые доступны на гражданском рынке. В то же время путь попадания в Тегеран таких вещей, как миниатюрные реактивные двигатели из Чехии, достаточно интересен для исследования. Потому что как раз его вполне возможно сделать невозможным", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Украины сбили первый Shahed-238 с реактивным двигателем. Он летел со скоростью около 500 км/ч.

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