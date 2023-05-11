Сбивает 90-100% российских ракет: в WP рассказали об успехах работы украинского ПВО

В первые месяцы войны украинские силы ПВО перехватывали около 50% российских ракет. Однако благодаря поступлению систем противовоздушной обороны западного производства сегодня этот процент значительно вырос.

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Об этом сообщает The Washington Post. Так на сегодня эффективность украинской ПВО приближается к 90-100%.

Раньше в отчете CSIS говорилось, что в начале войны число сбитых российских ракет было даже ниже 50%. Тем не менее до конца декабря прошлого года Украина сообщила об успешном перехвате около 80% российских крылатых ракет благодаря введению новых систем ПВО западного производства в октябре и ноябре, а также повышению квалификации украинских военных.

Командир бригады командования противовоздушной обороны "Центр" с позывным "Гранит" заявил, что эта цифра приближается к 90%. Так, во время российской атаки 28 апреля, системы обороны вокруг Киева уничтожили 100% ракет.

"Киев защищен", – сказал военный.

С начала войны Украина применяла две основные системы ПВО: советские системы большой дальности С300 и системы средней дальности "Бук", также известные как SA-10 и SA-11.

Украина постепенно пополнила свой арсенал новыми системами, полученными от западных союзников. К примеру, в октябре были добавлены батареи IRIS-T из Германии, а в ноябре – американские и норвежские системы NASAMS.

Также Украина получила европейские системы SAMP/T и американские ракеты HAWK, а в прошлом месяце в арсенал поступило еще две американские батареи Patriot.

Так, на прошлой неделе киевские военные подразделения объявили об успешном сбитии самой современной российской гиперзвуковой ракеты, которую Украина раньше считала невозможной остановить. Однако это стало реально благодаря системе Patriot.

Напомним, что Bild показал обломки российской сверхзвуковой ракеты "Кинжал", сбитой над Киевом. Первое подтвержденное сбивание "чудо-оружия", которым кичился российский президент Владимир Путин, стало настоящей сенсацией.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день противовоздушная оборона Киева осуществляется по многоуровневому принципу эшелонирования. Это не только зенитные ракетные комплексы малого и среднего действия, но мобильные огневые группы.